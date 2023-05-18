Ломаченко зробив відверту заяву про Хейні

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зосереджений виключно на спортивній складовій майбутнього поєдинку проти Девіна Хейні. Водночас українець вважає, що його суперник дозволяє собі забагато балачок в контексті бою.

Про це Ломаченко заявив в інтерв'ю Sky Sports.

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Василь Ломаченко переконаний, що Хейні не завадило б менше говорити, а свої слова американському боксеру потрібно підтверджувати справами.

"Хейні багато говорить, а я вірю, що якщо ти щось говориш, то маєш підтвердити свої слова на ділі. Я маю великий досвід, і я знаю, що в рингу може статися все", — заявив Василь.

Ломаченко мріє перемогти Хейні та завоювати звання абсолютного чемпіона світу.

"Я зосереджений лише на тому, щоб робити свою роботу та показати її під час поєдинку. Повинен виконати свою мету та стати абсолютним чемпіоном. Впевнений, бій буде цікавим", — сказав українець.

Поєдинок між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі.

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