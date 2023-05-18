Ломаченко сделал откровенное заявление о Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко сосредоточен исключительно на спортивной составляющей предстоящего поединка против Девина Хейни. В то же время украинец считает, что его соперник позволяет себе много разговоров в контексте боя.

Об этом Ломаченко заявил в интервью Sky Sports.

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Василий Ломаченко убежден, что Хейни не мешало бы меньше говорить, а свои слова американскому боксеру нужно подтверждать делами.

"Хейни много говорит, а я верю, что если ты что-то говоришь, то должен подтвердить свои слова на деле. У меня большой опыт, и я знаю, что в ринге может произойти все", — заявил Василий.

Ломаченко мечтает победить Хейни и завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

"Я сосредоточен только на том, чтобы делать свою работу и показать ее во время поединка. Должен выполнить свою цель и стать абсолютным чемпионом. Уверен, бой будет интересный", — сказал украинец.

Поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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