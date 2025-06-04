Майбутнє Забарного — Арсенал та Челсі включилися в боротьбу за гравця

Ілля Забарний під час тренування в "Борнмуті". Фото: instagram.com/afcb/

У захисника збірної України Іллі Забарного мало шансів зберегти клубну прописку. Слідом за французьким "ПСЖ" у боротьбу за гравця вступили й лондонські клуби.

"Челсі" та "Арсенал" готові нав'язати "ПСЖ" боротьбу за молодого футболіста, повідомляє CaughtOffside.

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Захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний опинився в центрі трансферної боротьби між топклубами Європи. До інтересу з боку "ПСЖ" долучилися два гранди АПЛ — "Арсенал" та "Челсі".

Лондонські клуби уважно стежать за ситуацією і готові втрутитися, якщо парижани не домовляться з гравцем. Зокрема, "Арсенал" уже отримав позитивні звіти від своїх скаутів, які спостерігали за Забарним під час матчів збірної.

"ПСЖ" готовий виконати умову українця

Французький клуб давно стежить за Забарним, але раніше отримав жорстку відмову: українець відмовився обговорювати перехід, поки в складі парижан перебуває російський воротар Матвій Сафонов. Тепер "ПСЖ" готовий продати Сафонова, щоб відкрити шлях Забарному.

Ілля Забарний у збірній України. Фото: УНІАН

Угода може обійтися "ПСЖ" у суму до 50 млн євро. При цьому частину коштів отримає київське "Динамо", яке включило відсоток від перепродажу під час трансферу гравця в АПЛ. "Борнмут" не горить бажанням розлучатися з Іллею, але може погодитися на пропозицію, що перевищує ринкову вартість.

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