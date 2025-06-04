Будущее Забарного — Арсенал и Челси включились в борьбу за игрока

Илья Забарный во время тренировки в "Борнмуте". Фото: instagram.com/afcb/

У защитника сборной Украины Ильи Забарного мало шансов сохранить клубную прописку. Вслед за французским "ПСЖ" в борьбу за игрока вступили и лондонские клубы.

"Челси" и "Арсенал" готовы навязать "ПСЖ" борьбу за молодого футболиста, сообщает CaughtOffside.

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Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный оказался в центре трансферной борьбы между топ-клубами Европы. Интересу со стороны "ПСЖ" присоединились два гранда АПЛ — "Арсенал" и "Челси".

Лондонские клубы внимательно следят за ситуацией и готовы вмешаться, если парижане не договорятся с игроком. В частности, "Арсенал" уже получил положительные отчеты от своих скаутов, наблюдавших за Забарным во время матчей сборной.

"ПСЖ" готов выполнить условие украинца

Французский клуб давно следит за Забарным, но ранее получил жесткий отказ: украинец отказался обсуждать переход, пока в составе парижан находится российский вратарь Матвей Сафонов. Теперь "ПСЖ" готов продать Сафонова, чтобы открыть путь Забарному.

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: УНИАН

Сделка может обойтись "ПСЖ" в сумму до 50 млн евро. При этом часть средств получит киевское "Динамо", которое включило процент от перепродажи при трансфере игрока в АПЛ. "Борнмут" не горит желанием расставаться с Ильей, но может согласиться на предложение, превышающее рыночную стоимость.

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