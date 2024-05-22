Луческу повернувся у футбол і вже обрав новий клуб — що відомо

Румунський тренер Мірча Луческу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу ухвалив рішення відновити кар'єру. Досвідчений фахівець уже веде переговори із відомим клубом.

Однак Луческу збирається працювати не на посаді наставника, повідомляє Sporx.

Читайте також:

У листопаді 2023 року Мірча Луческу оголосив про дострокове звільнення з посади головного тренера "Динамо". З того часу 78-річний фахівець відпочивав від активної роботи, хоча весь цей час чутки сватали його до різних клубів.

Мірча Луческу на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Де працюватиме Луческу

У досвідченого наставника були пропозиції з Болгарії та Туреччини, проте він близький до того, щоб підписати контракт із румунським клубом. Це "Рапід" з Бухареста, який цього сезону посів лише шосте місце у турнірній таблиці.

Повернення Луческу у футбол виявиться символічним. Він працюватиме не головним тренером, а віцепрезидентом "Рапіда" та радником наставника команди. Ним є 52-річний Ніл Леннон із Північної Ірландії. Керівництво клубу не збирається звільняти цього фахівця.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.