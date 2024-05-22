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Луческу вернулся в футбол и уже выбрал новый клуб — что известно

22 мая 2024 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу вернулся в футбол и уже выбрал новый клуб — что известно
Румынский тренер Мирча Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу принял решение возобновить карьеру. Опытный специалист уже ведет переговоры с известным клубом.

Однако Луческу собирается работать не на должности наставника, сообщает Sporx.

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В ноябре 2023 года Мирча Луческу объявил о досрочном увольнении с поста главного тренера "Динамо". С тех пор 78-летний специалист отдыхал от активной работы, хотя все это время слухи сватали его в разные клубы. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где будет работать Луческу 

У опытного наставника были предложения из Болгарии и Турции, однако он близок к тому, чтобы подписать контракт с румынским клубом. Это "Рапид" из Бухареста, который в этом сезоне занял только шестое место в турнирной таблице. 

Возвращение Луческу в футбол окажется символическим. Он будет работать не главным тренером, а вице-президентом "Рапида" и советником наставника команды. Им является 52-летний Нил Леннон из Северной Ирландии. Руководство клуба не собирается увольнять этого специалиста. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

спорт
футбол
Румыния
Мирча Луческу
тренер

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