Луческу вернулся в футбол и уже выбрал новый клуб — что известно

Румынский тренер Мирча Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу принял решение возобновить карьеру. Опытный специалист уже ведет переговоры с известным клубом.

Однако Луческу собирается работать не на должности наставника, сообщает Sporx.

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В ноябре 2023 года Мирча Луческу объявил о досрочном увольнении с поста главного тренера "Динамо". С тех пор 78-летний специалист отдыхал от активной работы, хотя все это время слухи сватали его в разные клубы.

Мирча Луческу на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где будет работать Луческу

У опытного наставника были предложения из Болгарии и Турции, однако он близок к тому, чтобы подписать контракт с румынским клубом. Это "Рапид" из Бухареста, который в этом сезоне занял только шестое место в турнирной таблице.

Возвращение Луческу в футбол окажется символическим. Он будет работать не главным тренером, а вице-президентом "Рапида" и советником наставника команды. Им является 52-летний Нил Леннон из Северной Ирландии. Руководство клуба не собирается увольнять этого специалиста.

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