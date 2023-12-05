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Луческу розпочав переговори із семиразовим чемпіоном Франції

5 грудня 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Луческу розпочав переговори із семиразовим чемпіоном Франції
Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу невдовзі може перейти до нового клубу. Фахівець веде переговори із командою з топового чемпіонату.

Про це повідомило румунське видання PRO TV.

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Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Мірчу чекають у чемпіонаті Франції

За інформацією джерела, Луческу розпочав переговори із семиразовим чемпіоном Франції "Ліоном".

Європейський гранд зараз у глибокій кризі та шукає тренера, який їх з неї виведе. Ситуація в клубі наразі патова, оскільки вони останні у турнірній таблиці та від рятівного 15-го місця відстають на шість очок.

Керівництво "Ліона" поставило собі завдання призначити нового головного тренера до кінця цього тижня.

Луческу з 2020 року очолював київське "Динамо" і восени поточного року вперше у житті подав у відставку.

Разом із киянами 78-річний Луческу виграв чемпіонат країни, Кубок та Суперкубок. Також тренер двічі виводив команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

З топових чемпіонатів Луческу раніше працював лише в Італії: "Брешіа", "Реджана", "Інтер". В Україні Мірча 12 років працював у "Шахтарі". Також він тренував у "Галатасараї", "Бешикташі", збірній Туреччини та російському "Зеніті".

Нагадаємо, керівництво "Реала" готове запропонувати Луніну новий контракт.

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки з тренером Аль-Насра.

Судака був звинувачений у тому, що він "сплавив" тренера "Шахтаря".

За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери.

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