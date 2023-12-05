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Луческу начал переговоры с семикратным чемпионом Франции

5 декабря 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Луческу начал переговоры с семикратным чемпионом Франции
Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бивший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вскоре может перейти в новый клуб. Специалист ведет переговоры с командой из топового чемпионата.

Об этом сообщило румынское издание PRO TV.

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Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев

Мирчу ждут в чемпионате Франции

По информации источника, Луческу начал переговоры с семикратным чемпионом Франции "Лионом".

Европейский гранд сейчас в глубоком кризисе и ищет тренера, который их из него выведет. Ситуация в клубе сейчас патовая, поскольку они последние в турнирной таблице и от спасительного 15-го места отстают на шесть очков.

Руководство "Лиона" поставило себе задачу назначить нового главного тренера до конца текущей недели.

Луческу с 2020 года возглавлял киевское "Динамо" и осенью текущего года впервые в жизни подал в отставку.

Вместе с киевлянами 78-летний Луческу выиграл чемпионат страны, Кубок и Суперкубок. Также тренер дважды выводил команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Из топовых чемпионатов Луческу ранее работал лишь в Италии: "Брешиа", "Реджана", "Интер". В Украине Мирча 12 лет работал в "Шахтере". Также он трудился в "Галатасарае", "Бешикташе", сборной Турции и российском "Зените".

Напомним, руководство "Реала" готово предложить Лунину новый контракт. 

Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером "Аль-Насра". 

Судаков был обвинен в том, что он "сплавил" тренера "Шахтера".

За сутки сразу у двух украинцев из чемпионата Англии сменились главные тренеры.

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