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Луческу розповів про плани повернутися до тренерської кар'єри — що відомо

3 липня 2024 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу назвав чемпіонат, у якому хоче продовжити роботу
Мірча Луческу може повернутись до роботи тренера. Фото: Динамоманія
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній наставник українських клубів "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що готовий до тренерської роботи. Досвідчений спеціаліст уже відкинув декілька пропозицій.

Луческу готовий працювати у чемпіонаті Італії, про що розповів в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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Мірча Луческу провів значну частину тренерської кар'єри в Україні. Він допоміг донецькому "Шахтарю" вийти на європейський рівень та виграв із "гірниками" Кубок УЄФА. Через кілька років після звільнення з "Шахтаря" румунський фахівець працював у "Динамо", з яким виграв чемпіонат та Кубок України.

Мірча Луческу готовий відновити кар'єру
Мірча Луческу готова відновити кар'єру. Фото: офіційний сайт "Динамо"

Де працюватиме Луческу

Тренеру вже 78 років, але він не збирається йти з професії. За словами наставника, він уже отримав кілька пропозицій від румунських та хорватських клубів, проте вони не видалися цікавими для Луческу.

"У мене є гроші, я не готовий братися за будь-яку роботу. Але при цьому я хочу знову тренувати, бути затребуваним. Хочу вирішувати серйозні завдання. Навіть якщо це в Серії B, C або D. Якщо мене покличуть, то я готовий", — заявив Луческу.

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спорт футбол Серія А Мірча Луческу тренер

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