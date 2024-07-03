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Луческу рассказал о планах вернуться к тренерской карьере — что известно

3 июля 2024 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу назвал чемпионат, в котором хочет продолжить работу
Мирча Луческу может вернуться к работе тренера. Фото: Динамомания
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший наставник украинских клубов "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что готов к тренерской работе. Опытный специалист уже отверг несколько предложений. 

Луческу готов работать в чемпионате Италии, о чем рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Мирча Луческу провел значительную часть тренерской карьеры в Украине. Он помог донецкому "Шахтеру" выйти на европейский уровень и выиграл с "горняками" Кубок УЕФА. Спустя несколько лет после ухода из "Шахтера" румынский специалист работал в "Динамо", с которым выиграл чемпионат и Кубок Украины. 

Мирча Луческу готов возобновить карьеру
Мирча Луческу готов возобновить карьеру. Фото: официальный сайт "Динамо" 

Где будет работать Луческу 

Тренеру уже 78 лет, но он не собирается уходить из профессии. По словам наставника, он уже получил несколько предложений от румынских и хорватских клубов, однако они не показались интересными для Луческу. 

"У меня есть деньги, я не готов браться за любую работу. Но при этом я хочу снова тренировать, быть востребованным. Хочу решать серьезные задачи. Даже если это в Серии B, C или D. Если меня позовут, то я готов", — заявил Луческу.

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спорт футбол Серия А Мирча Луческу тренер

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