Луческу розповів про важливе рішення "Динамо" щодо трансферів футболістів

Мірча Луческу. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у 9-му турі УПЛ обіграло "Олександрію" з рахунком 4:2. Після гри головний тренер столичного клубу Мірча Луческу розповів про трансфери клубу.

Луческу розповів, чому клуб не купує гравців у клубів УПЛ. Слова наставника наводить портал "Динамоманія".

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Клуб не має достатньої кількості грошей на апетити клубів УПЛ

За словами Луческу, "Динамо" не може купувати гравців у клубах УПЛ, оскільки за них хочуть великі кошти. Гравці потім їдуть у європейські чемпіонати.

"Якщо у цих команд є добрі гравці, вони їх не продадуть. Ми не купуватимемо нікого з чемпіонату України. Як правило, хороші гравці їдуть за кордон за великі гроші", — сказав тренер.

Луческу зазначив, що команда повинна ростити своїх гравців, які потім посилять чемпіонат не тільки у складі клубу.

"Ми можемо робити навпаки. У нас багато якісної молоді. Ми самі можемо посилювати чемпіонат України. Скорко та Шулянський — наші вихованці, які сьогодні грали проти нас", — додав Луческу.

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