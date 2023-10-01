Луческу розповів про важливе рішення "Динамо" щодо трансферів футболістів
Київське "Динамо" у 9-му турі УПЛ обіграло "Олександрію" з рахунком 4:2. Після гри головний тренер столичного клубу Мірча Луческу розповів про трансфери клубу.
Луческу розповів, чому клуб не купує гравців у клубів УПЛ. Слова наставника наводить портал "Динамоманія".
Київське "Динамо" наразі, хоч і не посідає перше місце, але за втраченими очками на шість очок випереджає "Шахтар".
Клуб не має достатньої кількості грошей на апетити клубів УПЛ
За словами Луческу, "Динамо" не може купувати гравців у клубах УПЛ, оскільки за них хочуть великі кошти. Гравці потім їдуть у європейські чемпіонати.
"Якщо у цих команд є добрі гравці, вони їх не продадуть. Ми не купуватимемо нікого з чемпіонату України. Як правило, хороші гравці їдуть за кордон за великі гроші", — сказав тренер.
Луческу зазначив, що команда повинна ростити своїх гравців, які потім посилять чемпіонат не тільки у складі клубу.
"Ми можемо робити навпаки. У нас багато якісної молоді. Ми самі можемо посилювати чемпіонат України. Скорко та Шулянський — наші вихованці, які сьогодні грали проти нас", — додав Луческу.
Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.
Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.
Чому Циганков не вийшов на 2-й тайм гри з "Реалом": це вплине на збірну України.
Топ спортсменів, які пішли захищати Україну: вони не побоялися.
Циганков і Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.