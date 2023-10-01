Луческу рассказал о важном решении "Динамо" по трансферам футболистов

Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в 9-м туре УПЛ обыграло "Александрию" со счетом 4:2. После игры главный тренер столичного клуба Мирча Луческу рассказал о трансферах клуба.

Луческу рассказал, почему клуб не покупает игроков у клубов УПЛ. Слова наставника приводит портал "Динамомания".

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У клуба нет достаточного количества денег на аппетиты клубов УПЛ

По словам Луческу, "Динамо" не может покупать игроков в клубах УПЛ, поскольку за них хотят большие деньги. Игроки затем уезжают в европейские чемпионаты.

"Если у этих команд есть хорошие игроки, они их не продадут. Мы не будем покупать никого из чемпионата Украины. Как правило, хорошие игроки едут за границу за большие деньги", — сказал тренер.

Луческу отметил, что команда должна растить своих игроков, которые затем усилят чемпионат не только в составе клуба.

"Мы можем делать наоборот. У нас много качественной молодежи. Мы сами можем усиливать чемпионат Украины. Скорко и Шулянский — наши воспитанники, которые сегодня играли против нас", — добавил Луческу.

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