Модрич обрав MLS та готується до ЧС-2026

Лука Модрич у "Реалі". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Ветеран Лука Модрич близький до завершення легендарної глави своєї кар'єри в мадридському "Реалі". Хорват може продовжити виступи за океаном в американській лізі МЛС.

За даними ЗМІ, Модрич веде переговори з "Інтером Маямі", повідомляє Mundo Deportivo.

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Контракт Луки Модрича з мадридським клубом закінчується 30 червня, і сторони вже домовилися не продовжувати угоду. Очікується, що співпраця футболіста з американським клубом буде розрахована до липня 2026 року. Це дасть Модричу шанс тримати форму перед фінальною метою — виступом на чемпіонаті світу в США. Зарплата гравця становитиме близько 2,5 млн доларів на рік.

Що відомо про перехід Модрича

Якщо трансфер відбудеться, то хорватський півзахисник стане одноклубником Ліонеля Мессі, який уже виступає за "Інтер Маямі". Це буде перше в історії об'єднання двох великих ветеранів епохи "Класіко", але вже не як суперників, а як партнерів по команді.

Лука Модрич святкує гол "Реала". Фото: Reuters/Borja Suarez

З моменту переходу з "Тоттенгема" у 2012 році Модрич провів за "Реал" 590 матчів, забив 43 голи та зробив 95 асистів. Він виграв із клубом 5 Ліг чемпіонів і 23 трофеї загалом. Клубний чемпіонат світу в червні 2025 року стане його останнім турніром у футболці "бланкос".

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