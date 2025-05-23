Модрич выбрал MLS и готовится к ЧМ-2026

Лука Модрич в "Реале". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Ветеран Лука Модрич близок к завершению легендарной главы своей карьеры в мадридском "Реале". Хорват может продолжить выступления за океаном в американской лиге МЛС.

По данным СМИ, Модрич ведет переговоры с "Интером Майами", сообщает Mundo Deportivo.

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Контракт Луки Модрича с мадридским клубом истекает 30 июня, и стороны уже договорились не продлевать соглашение. Ожидается, что сотрудничество футболиста с американским клубом будет рассчитано до июля 2026 года. Это даст Модричу шанс держать форму перед финальной целью — выступлением на чемпионате мира в США. Зарплата игрока составит около 2,5 млн долларов в год.

Что известно о переходе Модрича

Если трансфер состоится, то хорватский полузащитник станет одноклубником Лионеля Месси, который уже выступает за "Интер Майами". Это будет первое в истории объединение двух великих ветеранов эпохи "Класико", но уже не как соперников, а как партнеров по команде.

Лука Модрич празднует гол "Реала". Фото: Reuters/Borja Suarez

С момента перехода из "Тоттенхэма" в 2012 году Модрич провел за "Реал" 590 матчей, забил 43 гола и сделал 95 ассистов. Он выиграл с клубом 5 Лиг чемпионов и 23 трофея в общей сложности. Клубный чемпионат мира в июне 2025 года станет его последним турниром в футболке "бланкос".

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