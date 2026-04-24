Тоні звинуватив Гасперіні в проблемах Довбика та Роми

Лука Тоні під час інтерв'ю.

Колишній нападник збірної Італії Лука Тоні висловився про роботу Джан П'єро Гасперіні в "Ромі". Ексфутболіст прокоментував ситуацію навколо атакувальної лінії команди. У центрі уваги опинився український форвард Артем Довбик.

На думку Тоні, підхід тренера до гравців викликає питання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TMW.

Лука Тоні зазначив, що "Рома" мала шанси на вищий результат у чемпіонаті Італії. Експерт підкреслив, що робота з нападниками стала однією з ключових проблем команди.

Емоції Джан П'єро Гасперіні.

Фахівець вказав на критику на адресу Артема Довбика, який до переходу в римський клуб демонстрував високу результативність. За його словами, тренеру слід враховувати особливості складу.

"Рома" могла потрапити в Лігу чемпіонів. Гасперіні сильний тренер, але в такому місті він має бути обережним у тому, як себе подає. На початку він "убив" своїх нападників, і це погана річ. Він говорив про Артема Довбика, який був найкращим бомбардиром Ла-Ліги і до його приходу вже забив 18 голів", — заявив чемпіон світу-2006.

Лука Тоні також зазначив, що клуб має адаптуватися до наявних ресурсів і не будувати завищених очікувань. На його думку, відсутність достатніх інвестицій з боку власників впливає на результати команди.

