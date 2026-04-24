Головна Спорт Лука Тоні розкритикував Гасперіні через Довбика

Лука Тоні розкритикував Гасперіні через Довбика

Дата публікації: 24 квітня 2026 10:09
Тоні звинуватив Гасперіні в проблемах Довбика та Роми
Лука Тоні під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Колишній нападник збірної Італії Лука Тоні висловився про роботу Джан П'єро Гасперіні в "Ромі". Ексфутболіст прокоментував ситуацію навколо атакувальної лінії команди. У центрі уваги опинився український форвард Артем Довбик.

На думку Тоні, підхід тренера до гравців викликає питання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TMW.

Лука Тоні зазначив, що "Рома" мала шанси на вищий результат у чемпіонаті Італії. Експерт підкреслив, що робота з нападниками стала однією з ключових проблем команди.

Джан Пьеро Гасперини в матче Интера с Ромой 5 апреля 2026 года
Емоції Джан П'єро Гасперіні. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Тоні оцінив роботу Гасперіні в Ромі

Фахівець вказав на критику на адресу Артема Довбика, який до переходу в римський клуб демонстрував високу результативність. За його словами, тренеру слід враховувати особливості складу.

"Рома" могла потрапити в Лігу чемпіонів. Гасперіні сильний тренер, але в такому місті він має бути обережним у тому, як себе подає. На початку він "убив" своїх нападників, і це погана річ. Він говорив про Артема Довбика, який був найкращим бомбардиром Ла-Ліги і до його приходу вже забив 18 голів", — заявив чемпіон світу-2006.

Лука Тоні також зазначив, що клуб має адаптуватися до наявних ресурсів і не будувати завищених очікувань. На його думку, відсутність достатніх інвестицій з боку власників впливає на результати команди.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Віталій Кварцяний поділився думкою про ідеального кандидата на посаду головного тренера збірної України.

Крім того, Новини.LIVE писали про варіант із клубом, який Сергій Ребров може очолити вже в липні 2026 року.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
