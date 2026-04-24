Главная Спорт Лука Тони раскритиковал Гасперини из-за Довбика

Лука Тони раскритиковал Гасперини из-за Довбика

Дата публикации 24 апреля 2026 10:09
Тони обвинил Гасперини в проблемах Довбика и Ромы
Лука Тони во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони высказался о работе Джан Пьеро Гасперини в "Роме". Экс-футболист прокомментировал ситуацию вокруг атакующей линии команды. В центре внимания оказался украинский форвард Артем Довбик.

По мнению Тони, подход тренера к игрокам вызывает вопросы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TMW.

Лука Тони отметил, что "Рома" имела шансы на более высокий результат в чемпионате Италии. Эксперт подчеркнул, что работа с нападающими стала одной из ключевых проблем команды. 

Джан Пьеро Гасперини в матче Интера с Ромой 5 апреля 2026 года
Эмоции Джан Пьеро Гасперини. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Тони оценил работу Гасперини в Роме

Специалист указал на критику в адрес Артема Довбика, который до перехода в римский клуб демонстрировал высокую результативность. По его словам, тренеру следует учитывать особенности состава.

"Рома" могла попасть в Лигу чемпионов. Гасперини сильный тренер, но в таком городе он должен быть осторожен в том, как себя подает. В начале он "убил" своих нападающих, и это плохая вещь. Он говорил об Артеме Довбике, который был лучшим бомбардиром Ла Лиги и до его прихода уже забил 18 голов", — заявил чемпион мира-2006.

Лука Тони также отметил, что клуб должен адаптироваться к имеющимся ресурсам и не строить завышенных ожиданий. По его мнению, отсутствие достаточных инвестиций со стороны владельцев влияет на результаты команды

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Виталий Кварцяный поделился мнением об идеальном кандидате на пост главного тренера сборной Украины.

Кроме того, Новини.LIVE писали о варианте с клубом, который Сергей Ребров может возглавить уже в июле 2026 года.

Артем Довбик ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
