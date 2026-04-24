Тони обвинил Гасперини в проблемах Довбика и Ромы

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони высказался о работе Джан Пьеро Гасперини в "Роме". Экс-футболист прокомментировал ситуацию вокруг атакующей линии команды. В центре внимания оказался украинский форвард Артем Довбик.

По мнению Тони, подход тренера к игрокам вызывает вопросы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TMW.

Лука Тони отметил, что "Рома" имела шансы на более высокий результат в чемпионате Италии. Эксперт подчеркнул, что работа с нападающими стала одной из ключевых проблем команды.

Тони оценил работу Гасперини в Роме

Специалист указал на критику в адрес Артема Довбика, который до перехода в римский клуб демонстрировал высокую результативность. По его словам, тренеру следует учитывать особенности состава.

"Рома" могла попасть в Лигу чемпионов. Гасперини сильный тренер, но в таком городе он должен быть осторожен в том, как себя подает. В начале он "убил" своих нападающих, и это плохая вещь. Он говорил об Артеме Довбике, который был лучшим бомбардиром Ла Лиги и до его прихода уже забил 18 голов", — заявил чемпион мира-2006.

Лука Тони также отметил, что клуб должен адаптироваться к имеющимся ресурсам и не строить завышенных ожиданий. По его мнению, отсутствие достаточных инвестиций со стороны владельцев влияет на результаты команды.

