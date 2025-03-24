Лукаку пояснив, що допомогло йому забити два голи у матчі-відповіді з Україною

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку під час матчу з Україною. Фото: REUTERS/Yves Herman

Збірна Бельгії у другому матчі плей-оф Ліги націй впевнено перемогла Україну з рахунком 3:0. Таким чином саме бельгійці наступного сезону зіграють у групі А турніру.

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував перемогу над Україною, пише HLN.

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Він розповів, що вплинуло на результат і як йому вдалося забивати свої м'ячі.

Що сказав Лукаку

"У роздягальні я побачив дуже невимушену атмосферу, і це передалося команді й на полі. Ми повинні були вірити. Я бачив, як багато команд у футболі відігруються зі складних ситуацій", — зазначив Лукаку.

Форвард також розповів про перший гол у матчі з Україною.

"Ти повинен постійно дивитися на м'яч, чи не так? Той поштовх захисника суперника? Необхідно було звільнитися від нього", — сказав він.

Лукаку вважає, що перемога над Україною має бути основою для них.

"Як команда ми добре попрацювали. Майбутнє виглядає світлим? Ну, зберігаймо спокій. Ми знову зберемося у червні, і тоді нашим завданням буде взяти шість очок із шести", — резюмував він.

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