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Лукаку оценил игру защитников сборной Украины в матче с Бельгией

24 марта 2025 14:43
Максим Коваленко - Редактор
Лукаку объяснил, что помогло ему забить два гола в ответном матче с Украиной
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку во время матча с Украиной. Фото: REUTERS/Yves Herman
Максим Коваленко - Редактор

Сборная Бельгии во втором матче плей-офф Лиги наций уверенно победила Украину со счетом 3:0. Таким образом именно бельгийцы в следующем сезоне сыграют в группе А турнира.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Украиной, пишет HLN.

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Он рассказал, что повлияло на результат и как ему удалось забивать свои мячи.

Что сказал Лукаку

"В раздевалке я увидел очень непринужденную атмосферу, и это передалось команде и на поле. Мы должны были верить. Я видел, как многие команды в футболе отыгрываются из сложных ситуаций", — отметил Лукаку.

Форвард также рассказал о первом голе в матче с Украиной.

"Ты должен постоянно смотреть на мяч, не так ли? Тот толчок защитника соперника? Необходимо было освободиться от него", — сказал он.

Лукаку считает, что победа над Украиной должна быть основой для них.

"Как команда, мы хорошо поработали. Будущее выглядит светлым? Ну, давайте сохранять спокойствие. Мы снова соберемся в июне, и тогда нашей задачей будет взять шесть очков из шести", — резюмировал он.

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