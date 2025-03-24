Руди Гарсия описал причину победы Бельгии над Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия. Фото: Reuters/Yves Herman

Сборная Бельгии выполнила задачу, которую тренерский штаб поставил перед командой накануне ответного матча плей-офф Лиги Наций. "Красные дьяволы" разгромили Украину со счетом 3:0 и стали победителями противостояния.

Главный тренер команды Руди Гарсия оценил игру обеих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В первом матче плей-офф бельгийцы проиграли украинцам со счетом 1:3. Руди Гарсия объяснил причину того поражения "15-минутным затмением", но заявил, что "красные дьяволы" сделали правильные выводы. Второй поединок они выиграли со счетом 3:0.

Причины победы сборной Бельгии

Руди Гарсия не чувствует облегчения после того, как его команда решила исход противостояния. Он назвал свое состояние "ощущением удовлетворения". Тренер подтвердил, что его штаб и футболисты внимательно изучили первый поединок с Украиной. Во втором матче "красные дьяволы" представили совсем другой командой.

У них были интенсивность, техническое качество и атакующий импульс, необходимые для того, чтобы создавать моменты и забить три гола без дополнительного времени. Бельгийцы противопоставили игре соперника высокий контрпрессинг и грамотный отбор мяча.

Ромелу Лукаку на фоне Александра Зинченко. Фото: Reuters/Yves Herman

Бельгийцы сумели нейтрализовать соперника, который не удивил хозяев поля. "Красные дьяволы" монотонно атаковали и не расстраивались, когда упускали моменты. Они понимали, что украинская оборона действует не безошибочно, и забитые голы обязательно появятся. Лидерские качества бельгийских футболистов, особенно Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку, стали еще одной причиной победы подопечных Руди Гарсии.

Теперь сборная Бельгии собирается развить свой успех и выиграть все матчи в отборе на чемпионат мира 2026 года.

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