Руді Гарсія описав причину перемоги Бельгії над Україною

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія. Фото: Reuters/Yves Herman

Збірна Бельгії виконала завдання, яке тренерський штаб поставив перед командою напередодні матчу-відповіді плей-оф Ліги Націй. "Червоні дияволи" розгромили Україну з рахунком 3:0 і стали переможцями протистояння.

Головний тренер команди Руді Гарсія оцінив гру обох команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У першому матчі плей-офф бельгійці програли українцям із рахунком 1:3. Руді Гарсія пояснив причину тієї поразки "15-хвилинним затемненням", але заявив, що "червоні дияволи" зробили правильні висновки. Другий поєдинок вони виграли з рахунком 3:0.

Причини перемоги збірної Бельгії

Руді Гарсія не відчуває полегшення після того, як його команда вирішила результат протистояння. Він назвав свій стан "відчуттям задоволення". Тренер підтвердив, що його штаб і футболісти уважно вивчили перший поєдинок з Україною. У другому матчі "червоні дияволи" представили зовсім іншою командою.

У них були інтенсивність, технічна якість та атакувальний імпульс, необхідні для того, щоб створювати моменти й забити три голи без додаткового часу. Бельгійці протиставили грі суперника високий контрпресинг і грамотний відбір м'яча.

Ромелу Лукаку на тлі Олександра Зінченка. Фото: Reuters/Yves Herman

Бельгійці зуміли нейтралізувати суперника, який не здивував господарів поля. "Червоні дияволи" монотонно атакували й не засмучувалися, коли втрачали моменти. Вони розуміли, що українська оборона діє не безпомилково, і забиті голи обов'язково з'являться. Лідерські якості бельгійських футболістів, особливо Кевіна Де Брейне і Ромелу Лукаку, стали ще однією причиною перемоги підопічних Руді Гарсії.

Тепер збірна Бельгії збирається розвинути свій успіх і виграти всі матчі у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

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