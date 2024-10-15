Черв пояснив, чому радів голу у ворота збірної України

Гравці збірної Чехії до гри. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У матчі четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграла внічию з національною командою Чехії. Підопічні Івана Гашека першою відкрили рахунок у поєдинку.

Автор гола у ворота збірної України Лукаш Черв зізнався, чому так бурхливо відсвяткував взяття воріт суперника, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Чехії.

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Збірна України першою могла забити гол супернику, але змарнувала момент біля чужих воріт. Натомість чеська команда відзначилася у середині першого тайму. Після виносу зі штрафного "синьо-жовтих" м'яч ліг на ногу Лукашу Черву, який завдав точного і потужного удару.

Цього ж моменту тяжку травму отримав Олексій Гуцуляк, який зіткнувся головою з футболістом збірної Чехії Томашем Саучеком. Поки український хавбек лежав на газоні, Лукаш Черв бурхливо святкував гол.

Лукаш Черв у матчі проти збірної Албанії. Фото: Reuters/David W Cerny

Чеський футболіст розповів про емоції

Півзахисник "Вікторії" та збірної Чехії заявив, що щойно м'яч залетів у ворота, його охопили радісні емоції. Черв не бачив, як Гуцуляк упав на газон, бо з криком втік в інший бік. Щойно йому вказали на травму суперника, Лукаш перестав бурхливо святкувати свій успіх.

Черв вважає запорукою успіху збірної Чехії те, що багато футболістів давно виступають разом. У "Вікторії" грають одразу три виконавці з національної команди.

За підсумками чотирьох турів збірна Чехії очолює свій квартет.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик пояснив, чим залишився незадоволеним після нічиєї з Чехією.

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