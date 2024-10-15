Черв пояснив, чому радів голу у ворота збірної України

Лукаш Черв розповів, чому не хотів святкувати гол у ворота збірної України
У матчі четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграла внічию з національною командою Чехії. Підопічні Івана Гашека першою відкрили рахунок у поєдинку.
Автор гола у ворота збірної України Лукаш Черв зізнався, чому так бурхливо відсвяткував взяття воріт суперника, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Чехії.
Збірна України першою могла забити гол супернику, але змарнувала момент біля чужих воріт. Натомість чеська команда відзначилася у середині першого тайму. Після виносу зі штрафного "синьо-жовтих" м'яч ліг на ногу Лукашу Черву, який завдав точного і потужного удару.
Цього ж моменту тяжку травму отримав Олексій Гуцуляк, який зіткнувся головою з футболістом збірної Чехії Томашем Саучеком. Поки український хавбек лежав на газоні, Лукаш Черв бурхливо святкував гол.
Чеський футболіст розповів про емоції
Півзахисник "Вікторії" та збірної Чехії заявив, що щойно м'яч залетів у ворота, його охопили радісні емоції. Черв не бачив, як Гуцуляк упав на газон, бо з криком втік в інший бік. Щойно йому вказали на травму суперника, Лукаш перестав бурхливо святкувати свій успіх.
Черв вважає запорукою успіху збірної Чехії те, що багато футболістів давно виступають разом. У "Вікторії" грають одразу три виконавці з національної команди.
За підсумками чотирьох турів збірна Чехії очолює свій квартет.
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