Черв объяснил, почему радовался голу в ворота сборной Украины

Игроки сборной Чехии перед игрой. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В матче четвертого тура Лиги Наций сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии. Подопечные Ивана Гашека первыми открыли счет в поединке.

Автор гола в ворота сборной Украины Лукаш Черв признался, почему так бурно отпраздновал взятие ворот соперника, сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии.

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Сборная Украины первой могла забить гол сопернику, но упустила момент у чужих ворот. Зато чешская команда отличилась в середине первого тайма. После выноса из штрафной "сине-желтых" мяч лег на ногу Лукашу Черву, который нанес точный и мощный удар.

В этот же момент тяжелую травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с футболистом сборной Чехии Томашем Саучеком. Пока украинский хавбек лежал на газоне, Лукаш Черв бурно праздновал гол.

Лукаш Черв в матче против сборной Албании. Фото: Reuters/David W Cerny

Чешский футболист рассказал об эмоциях

Полузащитник "Виктории" и сборной Чехии заявил, что как только мяч залетел в ворота, его охватили радостные эмоции. Черв не видел, как Гуцуляк упал на газон, поскольку с криком убежал в другую сторону. Как только ему указали на травму соперника, Лукаш перестал бурно праздновать свой успех.

Черв считает залогом успеха сборной Чехии то, что многие футболисты давно выступают вместе. В "Виктории" играют сразу три исполнителя из национальной команды.

По итогам четырех туров сборная Чехии возглавляет свой квартет.

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