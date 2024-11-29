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Лунін може отримати несподівану нагороду від FIFA

29 листопада 2024 12:33
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Андрій Лунін — претендент на звання кращого голкіпера року
Андрій Лунін під час матчу. Фото: REUTERS/Susana Vera
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українець Андрій Лунін став номінантом на звання найкращого голкіпера року за версією FIFA. Цьому не завадило навіть не, що він зараз є запасним голкіпером мадридського "Реала", програючи конкуренцію бельгійцю Тібо Куртуа. 

Лунін опинився у списку семи найкращих воротарів цього сезону, який опублікований на сайті FIFA

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Тібо Куртуа у списку, до речі, немає.

Хто претендує на звання кращого голкіпера року

Окрім Луніна, це ще шестеро воротарів: представник "Арсенала" Давид Рая, гравець "Манчестер Сіті" Едерсон, голкіпер "Астон Вілли" Еміліано Мартінес, представник ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма. 

Також у списку є Майк Меньян ("Мілан") та Унаї Симон ("Атлетик").

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Претенденти на звання найкращого голкіпера року. Фото: скриншот fifa.com

 

Хто буде голосувати 

Голосування триватиме до 10 грудня, у ньому зможуть взяти участь фанати. Окрім них, голосуватимуть капітани та тренери національних збірних, а також представники ЗМІ. 

Важливо зазначити, що Андрій Лунін став першим українцем, який номінований на звання кращого голкіпера року за версією FIFA. 

Нагадаємо, мадридський "Реал" не задоволений своїм основним голкіпером Тібо Куртуа та може замінити його на Андрія Луніна

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спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін голосування

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