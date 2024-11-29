Андрій Лунін — претендент на звання кращого голкіпера року

Андрій Лунін під час матчу. Фото: REUTERS/Susana Vera

Українець Андрій Лунін став номінантом на звання найкращого голкіпера року за версією FIFA. Цьому не завадило навіть не, що він зараз є запасним голкіпером мадридського "Реала", програючи конкуренцію бельгійцю Тібо Куртуа.

Лунін опинився у списку семи найкращих воротарів цього сезону, який опублікований на сайті FIFA.

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Тібо Куртуа у списку, до речі, немає.

Хто претендує на звання кращого голкіпера року

Окрім Луніна, це ще шестеро воротарів: представник "Арсенала" Давид Рая, гравець "Манчестер Сіті" Едерсон, голкіпер "Астон Вілли" Еміліано Мартінес, представник ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма.

Також у списку є Майк Меньян ("Мілан") та Унаї Симон ("Атлетик").

Претенденти на звання найкращого голкіпера року. Фото: скриншот fifa.com

Хто буде голосувати

Голосування триватиме до 10 грудня, у ньому зможуть взяти участь фанати. Окрім них, голосуватимуть капітани та тренери національних збірних, а також представники ЗМІ.

Важливо зазначити, що Андрій Лунін став першим українцем, який номінований на звання кращого голкіпера року за версією FIFA.

Нагадаємо, мадридський "Реал" не задоволений своїм основним голкіпером Тібо Куртуа та може замінити його на Андрія Луніна.

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