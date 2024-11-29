Андрей Лунин — претендент на звание лучшего голкипера года

Андрей Лунин во время матча. Фото: REUTERS/Susana Vera

Украинец Андрей Лунин стал номинантом на звание лучшего голкипера года по версии FIFA. Этому не помешало даже то, что он сейчас является запасным голкипером мадридского "Реала", проигрывая конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.

Лунин оказался в списке семи лучших вратарей этого сезона, опубликованном на сайте FIFA.

Читайте также:

Тибо Куртуа в списке, кстати, нет.

Кто претендует на звание лучшего голкипера года

Кроме Лунина, это еще шесть вратарей: представитель "Арсенала" Давид Райя, игрок "Манчестер Сити" Эдерсон, голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, представитель ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

Также в списке есть Майк Меньян ("Милан") и Унаи Симон ("Атлетик").

Претенденты на звание лучшего голкипера года. Фото: скриншот fifa.com

Кто будет голосовать

Голосование будет продолжаться до 10 декабря, в нем смогут принять участие фанаты. Кроме них будут голосовать капитаны и тренеры национальных сборных, а также представители СМИ.

Важно отметить, что Андрей Лунин стал первым украинцем, номинированным на звание лучшего голкипера года по версии FIFA.

Напомним, мадридский "Реал" не удовлетворен своим основным голкипером Тибо Куртуа и может заменить его на Андрея Лунина.

Отец голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина прокомментировал решение сына не пожимать руку россиянину Александру Головину.

Игрок сборной Украины Роман Яремчук может покинуть греческий "Олимпиакос" .

Украинский журналист подверг критике тренера "Динамо" Александра Шовковского за поведение на интервью.