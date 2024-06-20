Андрій Лунін зацікавив один із найсильніших клубів світу — про кого йдеться

Андрій Лунін. Фото: realmadrid.com

Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін може покинути свій клуб у літнє трансферне вікно. Ним цікавиться відомий англійський клуб.

Про це повідомляє Fichajes.

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Трансфер Луніна

25-річний голкіпер"Реала" може залишити мадридський клуб влітку. За інформацією видання, до українця виявляють інтерес низка грандів Англійської прем'єр-ліги. Серед них "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал".

Проте з'явилась інформація, що до них доєднався "Манчестер Сіті". Чемпіон АПЛ розглядає можливість замінити бразильця Ендерсона та готується висунути пропозицію "Реалу".

У минулому сезоні Лунін провів 31 матч за "Реал" — він пропустив 32 голи.

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