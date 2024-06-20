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Лунін може покинути "Реал" — ним цікавиться один із найсильніших клубів світу

20 червня 2024 20:14
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Андрій Лунін зацікавив один із найсильніших клубів світу — про кого йдеться
Андрій Лунін. Фото: realmadrid.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін може покинути свій клуб у літнє трансферне вікно. Ним цікавиться відомий англійський клуб.

Про це повідомляє Fichajes.

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25-річний голкіпер"Реала" може залишити мадридський клуб влітку. За інформацією видання, до українця виявляють інтерес низка грандів Англійської прем'єр-ліги. Серед них "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал". 

Проте з'явилась інформація, що до них доєднався "Манчестер Сіті". Чемпіон АПЛ розглядає можливість замінити бразильця Ендерсона та готується висунути пропозицію "Реалу". 

У минулому сезоні Лунін провів 31 матч за "Реал" — він пропустив 32 голи. 

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Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Манчестер Сіті
Андрій Лунін

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