Андрій Лунін зацікавив один із найсильніших клубів світу — про кого йдеться

Лунін може покинути "Реал" — ним цікавиться один із найсильніших клубів світу
Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін може покинути свій клуб у літнє трансферне вікно. Ним цікавиться відомий англійський клуб.
Про це повідомляє Fichajes.
Трансфер Луніна
25-річний голкіпер"Реала" може залишити мадридський клуб влітку. За інформацією видання, до українця виявляють інтерес низка грандів Англійської прем'єр-ліги. Серед них "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал".
Проте з'явилась інформація, що до них доєднався "Манчестер Сіті". Чемпіон АПЛ розглядає можливість замінити бразильця Ендерсона та готується висунути пропозицію "Реалу".
У минулому сезоні Лунін провів 31 матч за "Реал" — він пропустив 32 голи.
Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.
"Динамо" здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото.
"Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.
Маліновський розкрив деталі розмови у роздягальні збірної України після поразки від Румунії.
Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.
Читайте Новини.LIVE!