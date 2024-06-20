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Лунин может покинуть "Реал" — им интересуется один из сильнейших клубов мира

20 июня 2024 20:14
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Андрей Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира — о ком идет речь
Андрей Лунин. Фото: realmadrid.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно. Им интересуется известный английский клуб.

Об этом сообщает Fichajes.

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Трансфер Лунина

25-летний голкипер "Реала" может покинуть мадридский клуб летом. По информации издания, к украинцу проявляют интерес ряд грандов Английской премьер-лиги. Среди них "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Однако появилась информация, что к ним присоединился "Манчестер Сити". Чемпион АПЛ рассматривает возможность заменить бразильца Эндерсона и готовится выдвинуть предложение "Реалу".

В прошлом сезоне Лунин провел 31 матч за "Реал" — он пропустил 32 гола.

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Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Манчестер Сити
Андрей Лунин

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