Андрей Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира — о ком идет речь

Лунин может покинуть "Реал" — им интересуется один из сильнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно. Им интересуется известный английский клуб.
Об этом сообщает Fichajes.
Трансфер Лунина
25-летний голкипер "Реала" может покинуть мадридский клуб летом. По информации издания, к украинцу проявляют интерес ряд грандов Английской премьер-лиги. Среди них "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Однако появилась информация, что к ним присоединился "Манчестер Сити". Чемпион АПЛ рассматривает возможность заменить бразильца Эндерсона и готовится выдвинуть предложение "Реалу".
В прошлом сезоне Лунин провел 31 матч за "Реал" — он пропустил 32 гола.
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