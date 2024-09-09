Лунін збирається перейти до одного з англійських клубів наступного літа

Андрій Лунін із м'ячем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін більше не хоче захищати кольори "Реалу". Влітку 2025 року футболіст залишить мадридський клуб на правах вільного агента.

Лунін відмовився продовжувати контракт із "Реалом", повідомляє Bernabeu Digital.

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Лунін забирає Модрича з тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін піде з "Реалу"

Український воротар не хоче гаяти кар'єру на рідкісні виходи на поле у складі одного із найтитулованіших клубів світу. Попри те, що Лунін змалку мріяв виступати за "Реал", він готовий залишити мадридську команду.

Голкіпер "бланкос" вже знає, де хоче грати наступного сезону. Пріоритетом для Луніна стане трансфер до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги. Агенти українського футболіста вже шукають йому нової команди.

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