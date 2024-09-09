Лунин собирается перейти в один из английских клубов следующим летом

Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин больше не хочет защищать цвета "Реала". Летом 2025 года футболист покинет мадридский клуб на правах свободного агента.

Лунин отказался продлевать контракт с "Реалом", сообщает Bernabeu Digital.

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Лунин уйдет из "Реала"

Украинский вратарь не хочет тратить карьеру на редкие выходы на поле в составе одного из самых титулованных клубов мира. Несмотря на то, что Лунин с детства мечтал выступать за "Реал", он готов покинуть мадридскую команду.

Голкипер "бланкос" уже знает, где хочет играть в следующем сезоне. Приоритетом для Лунина станет трансфер в один из клубов английской Премьер-лиги. Агенты украинского футболиста уже ищут ему новую команду.

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