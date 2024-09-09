Лунин собирается перейти в один из английских клубов следующим летом

Лунин выбрал чемпионат, в котором будет играть после ухода из мадридского Реала
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин больше не хочет защищать цвета "Реала". Летом 2025 года футболист покинет мадридский клуб на правах свободного агента.
Лунин отказался продлевать контракт с "Реалом", сообщает Bernabeu Digital.
Андрей Лунин больше не хочет сидеть на скамейке запасных мадридского "Реала". Тренерский штаб испанской команды четко определил роль украинца в команде. Он останется "вторым номером" за спиной бельгийца Тибо Куртуа.
Лунин уйдет из "Реала"
Украинский вратарь не хочет тратить карьеру на редкие выходы на поле в составе одного из самых титулованных клубов мира. Несмотря на то, что Лунин с детства мечтал выступать за "Реал", он готов покинуть мадридскую команду.
Голкипер "бланкос" уже знает, где хочет играть в следующем сезоне. Приоритетом для Лунина станет трансфер в один из клубов английской Премьер-лиги. Агенты украинского футболиста уже ищут ему новую команду.
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