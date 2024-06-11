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Лунін обрав найкращого воротаря світу та оцінив сезон Довбика в Іспанії

11 червня 2024 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін назвав найкращого голкіпера світу та оцінив власний рівень
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України проведе товариський матч із Молдовою. Напередодні поєдинку голкіпер національної команди Андрій Лунін відповів на декілька цікавих питань.

Лунін обрав кращого воротаря світу з діючих футболістів в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Андрій Лунін був останнім гравцем, котрий приєднався до збірної України перед стартом Євро-2024. Голкіпер кілька днів відпочивав після перемоги у Лізі чемпіонів у складі "Реала". Тепер він готується повернутись у ворота національної команди.

Український голкіпер відповів на запитання про те, кого вважає найкращим воротарем світу. Він обрав Тібо Куртуа, хоча у списку були Мануель Ноєр, Ян Облак, Джанлуїджі Доннарумма та інші футболісти. При цьому Лунін не сумнівається, що перевершує свого партнера з мадридського "Реала".

Андрій Лунін
Андрій Лунін відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що Лунін думає про Довбика

Воротар зізнався, що його не питали про форварда збірної України у "Реалі". Мадридці не цікавляться трансфером Артема Довбика, який цього сезону став найкращим бомбардиром Ла-Ліги.

Артем Довбик
Артем Довбик після матчу із Польщею. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Мене повністю влаштовують успіхи Довбика цього сезону. Він набивав голи всім, крім нас. Загалом чудово, що наші хлопці так добре проявили себе в Іспанії. Це дасть позитивний заряд на Євро-2024", — пояснив Лунін.

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Артем Довбик
футбол
Збірна України з футболу
Андрій Лунін
спорт

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