Лунін назвав найкращого голкіпера світу та оцінив власний рівень

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України проведе товариський матч із Молдовою. Напередодні поєдинку голкіпер національної команди Андрій Лунін відповів на декілька цікавих питань.

Лунін обрав кращого воротаря світу з діючих футболістів в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Андрій Лунін був останнім гравцем, котрий приєднався до збірної України перед стартом Євро-2024. Голкіпер кілька днів відпочивав після перемоги у Лізі чемпіонів у складі "Реала". Тепер він готується повернутись у ворота національної команди.

Український голкіпер відповів на запитання про те, кого вважає найкращим воротарем світу. Він обрав Тібо Куртуа, хоча у списку були Мануель Ноєр, Ян Облак, Джанлуїджі Доннарумма та інші футболісти. При цьому Лунін не сумнівається, що перевершує свого партнера з мадридського "Реала".

Андрій Лунін відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що Лунін думає про Довбика

Воротар зізнався, що його не питали про форварда збірної України у "Реалі". Мадридці не цікавляться трансфером Артема Довбика, який цього сезону став найкращим бомбардиром Ла-Ліги.

Артем Довбик після матчу із Польщею. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Мене повністю влаштовують успіхи Довбика цього сезону. Він набивав голи всім, крім нас. Загалом чудово, що наші хлопці так добре проявили себе в Іспанії. Це дасть позитивний заряд на Євро-2024", — пояснив Лунін.

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