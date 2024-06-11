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Лунин выбрал лучшего вратаря мира и оценил сезон Довбика в Испании

11 июня 2024 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин назвал лучшего голкипера мира и оценил собственный уровень
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой. Накануне поединка голкипер национальной команды Андрей Лунин ответил на несколько интересных вопросов. 

Лунин выбрал лучшего вратаря мира из действующих футболистов в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Андрей Лунин был последним игроком, который присоединился к сборной Украины перед стартом Евро-2024. Голкипер несколько дней отдыхал после победы в Лиге чемпионов в составе "Реала". Теперь он готовится вернуться в ворота национальной команды. 

Украинский голкипер ответил на вопрос о том, кого считает лучшим вратарем мира. Он выбрал Тибо Куртуа, хотя в списке были Мануэль Нойер, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма и другие футболисты. При этом Лунин не сомневается, что превосходит своего партнера по мадридскому "Реалу". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что Лунин думает о Довбике 

Вратарь признался, что его не спрашивали о форварде сборной Украины в "Реале". Мадридцы не интересуются трансфером Артема Довбика, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. 

Артем Довбик
Артем Довбик после матча с Польшей. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Меня полностью устраивают успехи Довбика в этом сезоне. Он назабивал голы всем, кроме нас. Вообще здорово, что наши ребята так хорошо проявили себя в Испании. Это даст положительный заряд на Евро-2024", — объяснил Лунин. 

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Артем Довбик
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Лунин
спорт

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