Лунин назвал лучшего голкипера мира и оценил собственный уровень

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой. Накануне поединка голкипер национальной команды Андрей Лунин ответил на несколько интересных вопросов.

Лунин выбрал лучшего вратаря мира из действующих футболистов в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Андрей Лунин был последним игроком, который присоединился к сборной Украины перед стартом Евро-2024. Голкипер несколько дней отдыхал после победы в Лиге чемпионов в составе "Реала". Теперь он готовится вернуться в ворота национальной команды.

Украинский голкипер ответил на вопрос о том, кого считает лучшим вратарем мира. Он выбрал Тибо Куртуа, хотя в списке были Мануэль Нойер, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма и другие футболисты. При этом Лунин не сомневается, что превосходит своего партнера по мадридскому "Реалу".

Андрей Лунин отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что Лунин думает о Довбике

Вратарь признался, что его не спрашивали о форварде сборной Украины в "Реале". Мадридцы не интересуются трансфером Артема Довбика, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Артем Довбик после матча с Польшей. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Меня полностью устраивают успехи Довбика в этом сезоне. Он назабивал голы всем, кроме нас. Вообще здорово, что наши ребята так хорошо проявили себя в Испании. Это даст положительный заряд на Евро-2024", — объяснил Лунин.

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