Лунин назвал лучшего голкипера мира и оценил собственный уровень

Лунин выбрал лучшего вратаря мира и оценил сезон Довбика в Испании
В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой. Накануне поединка голкипер национальной команды Андрей Лунин ответил на несколько интересных вопросов.
Лунин выбрал лучшего вратаря мира из действующих футболистов в интервью YouTube-каналу "Взбірна".
Андрей Лунин был последним игроком, который присоединился к сборной Украины перед стартом Евро-2024. Голкипер несколько дней отдыхал после победы в Лиге чемпионов в составе "Реала". Теперь он готовится вернуться в ворота национальной команды.
Украинский голкипер ответил на вопрос о том, кого считает лучшим вратарем мира. Он выбрал Тибо Куртуа, хотя в списке были Мануэль Нойер, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма и другие футболисты. При этом Лунин не сомневается, что превосходит своего партнера по мадридскому "Реалу".
Что Лунин думает о Довбике
Вратарь признался, что его не спрашивали о форварде сборной Украины в "Реале". Мадридцы не интересуются трансфером Артема Довбика, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
"Меня полностью устраивают успехи Довбика в этом сезоне. Он назабивал голы всем, кроме нас. Вообще здорово, что наши ребята так хорошо проявили себя в Испании. Это даст положительный заряд на Евро-2024", — объяснил Лунин.
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