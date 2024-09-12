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Лунін пішов на конфлікт зі своїм зірковим агентом

12 вересня 2024 11:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Андрій Лунін продовжив контракт із Реалом, всупереч порадам Мендеша
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Рішення Андрія Луніна продовжити контракт з мадридським "Реалом" здивувало футбольну громадськість, оскільки від українця чекали на інше рішення. Також відхід воротаря з "Реала" планував зірковий португальський агент Жорже Мендеш.

Лунін не прислухався до Мендеша, коли ухвалював рішення, повідомив портал Realmadridexclusivo.

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Лунін продовжив контракт з "Реалом" до літа 2028 року. При цьому в новому договорі прописано обов'язкову суму продажу гравця у розмірі 35 млн євро.

Андрій Лунін та Жорже Мендес
Андрій Лунін та Жорже Мендес. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін не послухався свого агента

Мендеш є одним із найкращих агентів у світі й побудував свою репутацію на угодах, які приносили йому прибуток. З Луніним він також хотів заробити, намовляючи футболіста дочекатися завершення контракту у червні 2025 року.

У статусі вільного агента Лунін міг би перейти до клубу, де на нього розраховують. Українець міг заробити більше за підписний бонус, і агент отримав би свої комісійні. Проте українець ухвалив рішення, яке може залишити його запасним воротарем "Реала" ще на чотири роки.

Цього сезону Лунін ще не виходив на поле. Минулого сезону, коли був травмований Тібо Куртуа, Андрій провів 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та 12 разів зіграв на нуль.

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футбол Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол)

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