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Лунин пошел на конфликт со своим звездным агентом

12 сентября 2024 11:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Андрей Лунин продлил контракт с Реалом, вопреки советам Мендеша
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Решение Андрея Лунина продлить контракт с мадридским "Реалом" удивило футбольную общественность, поскольку от украинца ждали другое решение. Также уход вратаря из "Реала" планировал звездный португальский агент Жорже Мендеш.

Лунин не прислушался к Мендешу, когда принимал решение, сообщил портал Realmadridexclusivo.

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Андрей Лунин и Жорже Мендес
Андрей Лунин и Жорже Мендес. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин не послушался своего агента

Мендеш является одним из лучших агентов в мире и построил свою репутацию на сделках, которые приносили ему прибыль. С Луниным он также хотел заработать, подговаривая футболиста дождаться завершения контракта в июне 2025 года.

В статусе свободного агента Лунин мог бы перейти в клуб, где на него рассчитывают. Украинец мог заработать больше в качестве подписного бонуса, и агент получил бы свои комиссионные. Однако украинец принял решение, которое может оставить его запасным вратарем "Реала" еще на четыре года.

В текущем сезоне Лунин еще не выходил на поле. В прошлом сезоне, когда был травмирован Тибо Куртуа, Андрей провел 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз сыграв на ноль.

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футбол Реал Мадрид Андрей Лунин украинские легионеры (футбол)

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