Андрей Лунин продлил контракт с Реалом, вопреки советам Мендеша

Лунин пошел на конфликт со своим звездным агентом
Решение Андрея Лунина продлить контракт с мадридским "Реалом" удивило футбольную общественность, поскольку от украинца ждали другое решение. Также уход вратаря из "Реала" планировал звездный португальский агент Жорже Мендеш.
Лунин не прислушался к Мендешу, когда принимал решение, сообщил портал Realmadridexclusivo.
Лунин продлил контракт с "Реалом" до лета 2028 года. При этом в новом договоре прописана обязательная сумма продажи игрока в размере 35 млн евро.
Лунин не послушался своего агента
Мендеш является одним из лучших агентов в мире и построил свою репутацию на сделках, которые приносили ему прибыль. С Луниным он также хотел заработать, подговаривая футболиста дождаться завершения контракта в июне 2025 года.
В статусе свободного агента Лунин мог бы перейти в клуб, где на него рассчитывают. Украинец мог заработать больше в качестве подписного бонуса, и агент получил бы свои комиссионные. Однако украинец принял решение, которое может оставить его запасным вратарем "Реала" еще на четыре года.
В текущем сезоне Лунин еще не выходил на поле. В прошлом сезоне, когда был травмирован Тибо Куртуа, Андрей провел 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз сыграв на ноль.
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