Лунін обговорив із Куртуа гру збірних України та Бельгії

Андрій Лунін під час підготовки до матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Футболісти збірної України продовжують готуватися до першого матчу плей-оф Ліги Націй проти Бельгії. Голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Лунін поділився очікуваннями від протистояння.

Лунін виступає в мадридському "Реалі" з одним із лідерів збірної Бельгії, нагадує офіційний сайт УАФ.

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Андрій Лунін прибув до іспанського міста Бенідорм, де збірна України готується до матчів Ліги Націй. Голкіпер приїхав до національної команди одразу після поєдинку мадридського "Реала", але встиг виспатися та відпочити. Воротар із гарним настроєм приєднався до тренувань. Він заявив, що завжди із задоволенням повертається до національної команди.

Тібо Куртуа рятує ворота мадридського "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Лунін проти Куртуа

Андрій поки що не знає, чи доведеться йому вийти на поле в матчах плей-оф Ліги Націй. Проте його партнер по "Реалу" Тібо Куртуа, який нещодавно повернувся до складу "червоних дияволів", точно гратиме в основному складі бельгійської команди.

Суперники за місцем "у старті" мадридського "Реала" зможуть зустрітися на полі у складі своїх збірних. Лунін визнав, що вони з Куртуа дійсно обговорили перспективи обох національних команд.

"Ми з Тібо жартували один над одним, але це особисті речі. Шанси команд на перемогу оцінюють порівну. У Бельгії зараз новий тренер. З одного боку, можуть бути несподіванки якісь, нова тактика, з іншого — можливо, команда ще не буде готова повністю виконувати всі його установки", — пояснив Лунін.

Перший матч проти Бельгії збірна України зіграє 20 березня.

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