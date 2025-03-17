Лунин обсудил с Куртуа игру сборных Украины и Бельгии

Лунин объяснил, что Куртуа рассказал ему о сборной Бельгии
Футболисты сборной Украины продолжают готовиться к первому матчу плей-офф Лиги Наций против Бельгии. Голкипер "сине-желтых" Андрей Лунин поделился ожиданиями от противостояния.
Лунин выступает в мадридском "Реале" с одним из лидеров сборной Бельгии, напоминает официальный сайт УАФ.
Андрей Лунин прибыл в испанский город Бенидорм, где сборная Украины готовится к матчам Лиги Наций. Голкипер приехал в национальную команду сразу после поединка мадридского "Реала", но успел выспаться и отдохнуть. Вратарь с хорошим настроением присоединился к тренировкам. Он заявил, что всегда с удовольствием возвращается в национальную команду.
Лунин против Куртуа
Андрей пока не знает, доведется ли ему выйти на поле в матчах плей-офф Лиги Наций. Однако его партнер по "Реалу" Тибо Куртуа, который недавно вернулся в состав "красных дьяволов", точно будет играть в основном составе бельгийской команды.
Соперники по месту "в старте" мадридского "Реала" смогут встретиться на поле в составе своих сборных. Лунин признал, что они с Куртуа действительно обсудили перспективы обеих национальных команд.
"Мы с Тибо шутили друг над другом, но это личные вещи. Шансы команд на победу оценивают поровну. У Бельгии сейчас новый тренер. С одной стороны, могут быть неожиданности какие-то, новая тактика, с другой — возможно, команда еще не будет готова полностью выполнять все его установки", — объяснил Лунин.
Первый матч против Бельгии сборная Украины сыграет 20 марта.
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