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Лунин объяснил, что Куртуа рассказал ему о сборной Бельгии

17 марта 2025 18:15
Иван Крутогоров - Редактор
Лунин обсудил с Куртуа игру сборных Украины и Бельгии
Андрей Лунин во время подготовки к матчу. Фото: Reuters/Juan Medina
Иван Крутогоров - Редактор

Футболисты сборной Украины продолжают готовиться к первому матчу плей-офф Лиги Наций против Бельгии. Голкипер "сине-желтых" Андрей Лунин поделился ожиданиями от противостояния. 

Лунин выступает в мадридском "Реале" с одним из лидеров сборной Бельгии, напоминает официальный сайт УАФ. 

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Андрей Лунин прибыл в испанский город Бенидорм, где сборная Украины готовится к матчам Лиги Наций. Голкипер приехал в национальную команду сразу после поединка мадридского "Реала", но успел выспаться и отдохнуть. Вратарь с хорошим настроением присоединился к тренировкам. Он заявил, что всегда с удовольствием возвращается в национальную команду. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа спасает ворота мадридского "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Лунин против Куртуа 

Андрей пока не знает, доведется ли ему выйти на поле в матчах плей-офф Лиги Наций. Однако его партнер по "Реалу" Тибо Куртуа, который недавно вернулся в состав "красных дьяволов", точно будет играть в основном составе бельгийской команды. 

Соперники по месту "в старте" мадридского "Реала" смогут встретиться на поле в составе своих сборных. Лунин признал, что они с Куртуа действительно обсудили перспективы обеих национальных команд. 

"Мы с Тибо шутили друг над другом, но это личные вещи. Шансы команд на победу оценивают поровну. У Бельгии сейчас новый тренер. С одной стороны, могут быть неожиданности какие-то, новая тактика, с другой — возможно, команда еще не будет готова полностью выполнять все его установки", — объяснил Лунин. 

Первый матч против Бельгии сборная Украины сыграет 20 марта. 

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может уйти из клуба даже в случае завоевания чемпионского титула в УПЛ. 

Гранды из Германии, Англии и Италии присматриваются к одному из основных футболистов сборной Украины. 

Футболист "Ингульца" мог оказаться в ТЦК из-за решения владельца клуба Александра Поворознюка. 

В донецком "Шахтере" может снова поменяться тренер, клуб уже ищет нового специалиста. 

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