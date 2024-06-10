Лунін може повернутися в основу збірної України на матч із Молдовою

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренерський штаб збірної України має намір змінити склад національної команди на третій товариський матч за тиждень. У воротах "синьо-жовтих" проти збірної Молдови може вийти Андрій Лунін.

Голкіпер "Реала" готовий до повернення до основного складу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 11 червня, збірна України зіграє контрольний спаринг із національною командою Молдови. Тренерський штаб "синьо-жовтих" у серії товариських матчів дає зіграти всім футболістам, які були викликані до команди.

Андрій Лунін у національній команді. Фото: скриншот УАФ

Лунін зіграє за збірну України

Перед першим товариським матчем із Німеччиною (0:0) Сергій Ребров сказав, що планує надати ігровий час усім трьом воротарям команди. Анатолій Трубін та Георгій Бущан вже зіграли свої матчі. Настала черга Андрія Луніна.

Голкіпер мадридського "Реала" останнім приєднався до національної команди після того, як іспанський клуб виграв Лігу чемпіонів. Тренерський штаб збірної України надав воротареві декілька днів відпочинку. Але тепер він готовий повернутись на поле.

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