Лунин может вернуться в основу сборной Украины на матч с Молдовой

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренерский штаб сборной Украины собирается изменить состав национальной команды на третий товарищеский матч за неделю. В воротах "сине-желтых" против сборной Молдовы может выйти Андрей Лунин.

Голкипер "Реала" готов к возвращению в основной состав, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет контрольный спарринг с национальной командой Молдовы. Тренерский штаб "сине-желтых" в серии товарищеских матчей дает сыграть всем футболистам, которые были вызваны в расположение команды.

Андрей Лунин в национальной команде. Фото: скриншот УАФ

Лунин сыграет за сборную Украины

Перед первым товарищеским матчем с Германией (0:0) Сергей Ребров сказал, что планирует предоставить игровое время всем трем вратарям команды. Анатолий Трубин и Георгий Бущан уже сыграли свои матчи. Настала очередь Андрея Лунина.

Голкипер мадридского "Реала" последним присоединился к национальной команде после того, как испанский клуб выиграл Лигу чемпионов. Тренерский штаб сборной Украины предоставил вратарю несколько дней отдыха. Но теперь он готов вернуться на поле.

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