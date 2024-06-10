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Лунин вернется в ворота сборной Украины — что известно

10 июня 2024 19:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может вернуться в основу сборной Украины на матч с Молдовой
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб сборной Украины собирается изменить состав национальной команды на третий товарищеский матч за неделю. В воротах "сине-желтых" против сборной Молдовы может выйти Андрей Лунин. 

Голкипер "Реала" готов к возвращению в основной состав, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет контрольный спарринг с национальной командой Молдовы. Тренерский штаб "сине-желтых" в серии товарищеских матчей дает сыграть всем футболистам, которые были вызваны в расположение команды. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в национальной команде. Фото: скриншот УАФ

Лунин сыграет за сборную Украины 

Перед первым товарищеским матчем с Германией (0:0) Сергей Ребров сказал, что планирует предоставить игровое время всем трем вратарям команды. Анатолий Трубин и Георгий Бущан уже сыграли свои матчи. Настала очередь Андрея Лунина. 

Голкипер мадридского "Реала" последним присоединился к национальной команде после того, как испанский клуб выиграл Лигу чемпионов. Тренерский штаб сборной Украины предоставил вратарю несколько дней отдыха. Но теперь он готов вернуться на поле. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Лунин
спорт
Евро-2024

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