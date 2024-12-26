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Лунін поїхав на відпочинок до екзотичної країни — фото

26 грудня 2024 11:44
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Лунін показав, як відпочиває на новорічні свята — фото
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін з сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У чемпіонаті Іспанії з футболу триває новорічна перерва. Гравці використовують цей час, щоб відпочити та набратись сил перед продовженням турніру.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін разом із сім'єю використав цей час, щоб поїхати на відпочинок до несподіваної країни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram гравця.

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A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Де відпочиває Лунін

Андрій Лунін разом із дружиною та сином поїхав на відпочинок до Андорри. 

Він виклав кілька фото, на яких видно сніг та мальовничі гірські пейзажі. Судячи з підписів до фото, відпочинок в Андоррі сім'ї Луніних сподобався.

Наступний матч мадридський "Реал" має зіграти 3 січня 2025 року проти "Валенсії". 

Андрій Лунін цього сезону відіграв 5 матчів за "Реал", пропустивши 8 м'ячів. 

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спорт відпочинок футбол Реал Мадрид Андрій Лунін

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11:23 Хто з дітей під час війни отримає допомогу в 11,2 тис. грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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