Лунін показав, як відпочиває на новорічні свята — фото

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін з сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey

У чемпіонаті Іспанії з футболу триває новорічна перерва. Гравці використовують цей час, щоб відпочити та набратись сил перед продовженням турніру.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін разом із сім'єю використав цей час, щоб поїхати на відпочинок до несподіваної країни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram гравця.

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Де відпочиває Лунін

Андрій Лунін разом із дружиною та сином поїхав на відпочинок до Андорри.

Він виклав кілька фото, на яких видно сніг та мальовничі гірські пейзажі. Судячи з підписів до фото, відпочинок в Андоррі сім'ї Луніних сподобався.

Наступний матч мадридський "Реал" має зіграти 3 січня 2025 року проти "Валенсії".

Андрій Лунін цього сезону відіграв 5 матчів за "Реал", пропустивши 8 м'ячів.

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