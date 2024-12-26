Лунин показал, как отдыхает на новогодние праздники — фото

Голкипер "Реала" Андрей Лунин с семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В чемпионате Испании по футболу продолжается новогодний перерыв. Игроки используют это время, чтобы отдохнуть и набраться сил перед продолжением турнира.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вместе с семьей использовал это время, чтобы уехать на отдых в неожиданную страну, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram игрока.

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Он уже поделился несколькими праздничными фото. И показал красивые виды на отдыхе.

Где отдыхает Лунин

Андрей Лунин вместе с женой и сыном уехал на отдых в Андорру.

Он выложил несколько фотографий, на которых видны снег и живописные горные пейзажи. Судя по подписям на фото, отдых в Андорре семье Луниных понравился.

Следующий матч мадридский "Реал" должен сыграть 3 января 2025 года против "Валенсии".

Андрей Лунин в этом сезоне отыграл 5 матчей за "Реал", пропустив 8 мячей.

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