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Лунін розповів, у якому стані готується до матчів Євро-2024

12 червня 2024 19:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін розповів про готовність стати основним воротарем України на Євро-2024
Андрій Лунін у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін оцінив власну гру в товариському матчі з Молдовою. Голкіпер лише декілька разів вступив у гру та не пропустив жодного гола.

Лунін запевнив, що готовий і надалі виходити на поле в основному складі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Андрій Лунін останнім із гравців збірної України приєднався до національної команди. Тренерський штаб "синьо-жовтих" надав голкіперу додатковий відпочинок після перемоги "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін
Андрій Лунін зі збірною України у Німеччині. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто стане основним воротарем на Євро-2024

Збірна України провела три товариські матчі напередодні Євро-2024. У кожному поєдинку на поле виходив новий воротар. Анатолій Трубін та Андрій Лунін не пропустили голи у свої ворота.

Голкіпер "Реала" нагадав, що пропустив лише два дні підготовки до чемпіонату Європи. Лунін добре почувається після матчу з Молдовою. Він вважає, що набрав гарної форми навіть попри те, що воротар мав мало роботи в товариському поєдинку.

"Результат матчу та вихід на поле тримають мене в тонусі. Команда продовжить готуватися до чемпіонату Європи", — розповів Лунін.

Збірна України зіграє свій перший поєдинок на Євро-2024 проти Румунії у Мюнхені 17 червня.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024. 

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футбол
Збірна України з футболу
Андрій Лунін
спорт
Євро-2024

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