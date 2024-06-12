Лунин рассказал о готовности стать основным вратарем Украины на Евро-2024

Андрей Лунин в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин оценил собственную игру в товарищеском матче с Молдовой. Голкипер лишь несколько раз вступил в игру и не пропустил ни одного гола.

Лунин заверил, что готов и дальше выходить на поле в основном составе, сообщает официальный сайт УАФ.

Читайте также:

Андрей Лунин последним из игроков сборной Украины присоединился к национальной команде. Тренерский штаб "сине-желтых" предоставил голкиперу дополнительный отдых после победы "Реала" в финале Лиги чемпионов.

Андрей Лунин со сборной Украины в Германии. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто станет основным вратарем на Евро-2024

Сборная Украины провела три товарищеских матча накануне Евро-2024. В каждом из поединков на поле выходил новый вратарь. Анатолий Трубин и Андрей Лунин не пропустили голы в свои ворота.

Голкипер "Реала" напомнил, что пропустил всего два дня подготовки к чемпионату Европы. Лунин хорошо себя чувствует после матча с Молдовой. Он считает, что набрал хорошую форму даже несмотря на то, что у вратаря было мало работы в товарищеском поединке.

"Результат матча и выход на поле держат меня в тонусе. Команда продолжит готовиться к чемпионату Европы", — рассказал Лунин.

Сборная Украины сыграет свой первый поединок на Евро-2024 против Румынии в Мюнхене 17 июня.

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Судаков будет играть в Англии — Шахтер продаст игрока после Евро-2024.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Трубин пожаловался на Судакова после инцидента на тренировке.