Лунин рассказал о готовности стать основным вратарем Украины на Евро-2024

Лунин рассказал, в каком состоянии готовится к матчам Евро-2024
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин оценил собственную игру в товарищеском матче с Молдовой. Голкипер лишь несколько раз вступил в игру и не пропустил ни одного гола.
Лунин заверил, что готов и дальше выходить на поле в основном составе, сообщает официальный сайт УАФ.
Андрей Лунин последним из игроков сборной Украины присоединился к национальной команде. Тренерский штаб "сине-желтых" предоставил голкиперу дополнительный отдых после победы "Реала" в финале Лиги чемпионов.
Кто станет основным вратарем на Евро-2024
Сборная Украины провела три товарищеских матча накануне Евро-2024. В каждом из поединков на поле выходил новый вратарь. Анатолий Трубин и Андрей Лунин не пропустили голы в свои ворота.
Голкипер "Реала" напомнил, что пропустил всего два дня подготовки к чемпионату Европы. Лунин хорошо себя чувствует после матча с Молдовой. Он считает, что набрал хорошую форму даже несмотря на то, что у вратаря было мало работы в товарищеском поединке.
"Результат матча и выход на поле держат меня в тонусе. Команда продолжит готовиться к чемпионату Европы", — рассказал Лунин.
Сборная Украины сыграет свой первый поединок на Евро-2024 против Румынии в Мюнхене 17 июня.
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