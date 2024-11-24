Реал впевнено переміг Леганес у 14 турі Ла Ліги

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters

В Іспанії проходять матчі 14-го туру Ла-Ліги. На стадіоні "Бутарке" "Леганес" приймав мадридський "Реал".

З перших хвилин гри на воротах мадридців вийшов Тібо Куртуа, який відновився від пошкодження, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мадридці з перших хвилин матчу поселилися жити на половині поля суперника та атакували ворота суперника.

Відкрити рахунок "Реал" зміг в кінці першого тайму. На 43-й хвилині гравці мадридців обікрали захисників, а Вінісіус вибіг на ворота та віддав пас на Мбаппе. Кіліану потрібно було з п’яти метрів влучити у порожні ворота.

Тібо Куртуа повернувся на поле. Фото: Reuters

На 66-й хвилині Вальверде подвоїв рахунок зі штрафного. Федеріко розіграв м’яч з партнером та пробив низом у ближній кут воріт.

Крапку в матчі на 85-й хвилині поставив Белінгем. Джуд зіграв на добиванні після того, як м’яч відлетів від поперечини.

"Леганес" — "Реал" — 0:3

Голи: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллінгем, 86

"Леганес": Дмітрович — Альтіміра (Росьє, 76), Гонсалес, Настасич, Каррера — Тапіа, Нейу (Чікко, 59) — Крус, Брашанац (Алле, 76), Ель Хаддаді (Раба, 59) — де ла Фуенте (Гарсія, 87)

"Реал": Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Себальйос, Камавінга, Беллінгем (де Соуза, 87) — Гюлер (Діас, 75), Мбаппе (Модрич, 83), Вінісіус

Попередження: ла Фуенте, Альтіміра.

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