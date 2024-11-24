Реал уверенно победил Леганес в 14 туре Ла Лиги

Килиан Мбаппе отмечает гол. Фото: Reuters

В Испании проходят матчи 14-го тура Ла Лиги. На стадионе Бутарке "Леганес" принимал мадридский "Реал".

С первых минут на воротах мадридцев вышел восстановившийся после травмы Тибо Куртуа, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мадридцы с первых минут поселились на половине поля соперника и атаковали их ворота.

"Реал" открыл счет в конце первого тайма. На 43-й минуте игроки мадридцев обокрали защитников, а Винисиус выбежал на ворота и отдал пас Мбаппе. Килиану оставалось с пяти метров попасть в пустые ворота.

Тибо Куртуа вернулся на поле. Фото: Reuters

На 66-й минуте Вальверде удвоил счет со штрафного. Федерико разыграл мяч с партнером и пробил низом в ближний угол.

Точку в матче на 85-й минуте поставил Беллингем. Джуд сыграл на добивании после попадания мяча в перекладину.

"Леганес" — "Реал" — 0:3

Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 86

"Леганес": Дмитрович — Альтамира (Росье, 76), Гонсалес, Настасич, Каррера — Тапия, Нейу (Чикко, 59) — Крус, Брашанац (Алле, 76), Эль Хаддади (Раба, 59) — де ла Фуэнте (Гарсия, 87)

"Реал": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Гарсия — Себальос, Камавинга, Беллингем (де Соуза, 87) — Гюлер (Диас, 75), Мбаппе (Модрич, 83), Винисиус

Предупреждения: де ла Фуэнте, Альтамир.

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