Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін та Мамардашвілі претендують на перехід у відомий клуб — деталі arrow

Лунін та Мамардашвілі претендують на перехід у відомий клуб — деталі

24 травня 2024 10:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін та Мамардашвілі претендують на перехід у відомий клуб — деталі
Андрій Лунін та Антоніо Рюдігер святкують чемпіонство. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне визначив дві кандидатури воротарів, які можуть замінити влітку в команді Яна Облака. Одним із них став голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Ветеран "матрацників" перейде в один із клубів Саудівської Аравії, повідомляє Marca.

Читайте також:

Ян Облак провів в "Атлетіко" десять років, але кар'єра словенця у столичному клубі добігає кінця. У послугах 31-річного голкіпера зацікавлені декілька клубів із Саудівської Аравії, і він має намір прийняти пропозицію одного з них.

Симеоне знайшов заміну Облаку

"Атлетіко" має намір зробити пропозицію "Реалу" про трансфер Андрія Луніна. Українець захоче змінити клуб, якщо головний тренер команди Карло Анчелотті не випустить його здебільшого у фіналі Ліги чемпіонів. "Матрасники" запропонують за 25-річного голкіпера 30 млн євро. Це може задовольнити всі сторони.

Георгій Мамардашвілі
Георгій Мамардашвілі у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/gmamardashvili25/

Якщо цей трансфер не відбудеться, "Атлетіко" має ще одного кандидата на перехід у команду. Це 23-річний воротар збірної Грузії та іспанської "Валенсії" Георгій Мамардашвілі. Левантійський клуб підписав контракт із досвідченим голкіпером Столе Димитрієвськи, який мав статус вільного агента. Після цього "кажани" можуть погодитися продати Мамардашвілі.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі"

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін
Атлетико Мадрид

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця