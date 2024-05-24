Лунін та Мамардашвілі претендують на перехід у відомий клуб — деталі

Андрій Лунін та Антоніо Рюдігер святкують чемпіонство. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Головний тренер мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне визначив дві кандидатури воротарів, які можуть замінити влітку в команді Яна Облака. Одним із них став голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Ветеран "матрацників" перейде в один із клубів Саудівської Аравії, повідомляє Marca.

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Ян Облак провів в "Атлетіко" десять років, але кар'єра словенця у столичному клубі добігає кінця. У послугах 31-річного голкіпера зацікавлені декілька клубів із Саудівської Аравії, і він має намір прийняти пропозицію одного з них.

Симеоне знайшов заміну Облаку

"Атлетіко" має намір зробити пропозицію "Реалу" про трансфер Андрія Луніна. Українець захоче змінити клуб, якщо головний тренер команди Карло Анчелотті не випустить його здебільшого у фіналі Ліги чемпіонів. "Матрасники" запропонують за 25-річного голкіпера 30 млн євро. Це може задовольнити всі сторони.

Георгій Мамардашвілі у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/gmamardashvili25/

Якщо цей трансфер не відбудеться, "Атлетіко" має ще одного кандидата на перехід у команду. Це 23-річний воротар збірної Грузії та іспанської "Валенсії" Георгій Мамардашвілі. Левантійський клуб підписав контракт із досвідченим голкіпером Столе Димитрієвськи, який мав статус вільного агента. Після цього "кажани" можуть погодитися продати Мамардашвілі.

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