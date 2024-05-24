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Лунин и Мамардашвили претендуют на переход в известный клуб — детали

24 мая 2024 10:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин и Мамардашвили претендуют на переход в известный клуб — детали
Андрей Лунин и Антонио Рюдигер празднуют чемпионство. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определил две кандидатуры вратарей, которые летом могут заменить в команде Яна Облака. Одним из них стал голкипер сборной Украины Андрей Лунин. 

Ветеран "матрасников" перейдет в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает Marca

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Ян Облак провел в "Атлетико" десять лет, но карьера словенца в столичном клубе подходит к концу. В услугах 31-летнего голкипера заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии, и он собирается принять предложение одного из них. 

Симеоне нашел замену Облаку 

"Атлетико" собирается сделать предложение "Реалу" о трансфере Андрея Лунина. Украинец захочет сменить клуб, если главный тренер команды Карло Анчелотти не выпустит его в основном составе в финале Лиги чемпионов. "Матрасники" предложат за 25-летнего голкипера 30 млн евро. Это может устроить все стороны. 

Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/gmamardashvili25/

Если этот трансфер не состоится, у "Атлетико" есть еще один кандидат на переход в команду. Это 23-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Левантийский клуб подписал контракт с опытным голкипером Столе Димитриевски в качестве свободного агента. После этого "летучие мыши" могут согласиться продать Мамардашвили. 

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