Лунин и Мамардашвили претендуют на переход в известный клуб — детали
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне определил две кандидатуры вратарей, которые летом могут заменить в команде Яна Облака. Одним из них стал голкипер сборной Украины Андрей Лунин.
Ветеран "матрасников" перейдет в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает Marca.
Ян Облак провел в "Атлетико" десять лет, но карьера словенца в столичном клубе подходит к концу. В услугах 31-летнего голкипера заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии, и он собирается принять предложение одного из них.
Симеоне нашел замену Облаку
"Атлетико" собирается сделать предложение "Реалу" о трансфере Андрея Лунина. Украинец захочет сменить клуб, если главный тренер команды Карло Анчелотти не выпустит его в основном составе в финале Лиги чемпионов. "Матрасники" предложат за 25-летнего голкипера 30 млн евро. Это может устроить все стороны.
Если этот трансфер не состоится, у "Атлетико" есть еще один кандидат на переход в команду. Это 23-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Левантийский клуб подписал контракт с опытным голкипером Столе Димитриевски в качестве свободного агента. После этого "летучие мыши" могут согласиться продать Мамардашвили.
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