Українські легіонери Лунін і Циганков отримали травми в чемпіонаті Іспанії

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: instagram.com/federico.titone/

В чемпіонаті Іспанії після трансферів Романа Яремчука та Артема Довбика залишилось два українських легіонери. При цьому Андрій Лунін та Віктор Циганков отримали травми.

Відео з моментом пошкодження Луніна потрапило на відео, яке опублікував Madridistas Del Mundo.

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🚨Lunin s’est blessé, et l’équipe médicale est intervenue pour lui apporter des soins !👀🤔



pic.twitter.com/TPksrkmB0I — Madridistas Del Mundo (@MADRIDISTADELM) August 2, 2024

Лунін постраждав від свого гравця

За інформацією джерела, в США, де проходить збір мадридський "Реал", Лунін зіштовхнувся з партнером по команді.

Після того, як партнер в'їхав у Луніна, Андрій лежав на животі. Лікарі вибігли на поле та надали допомогу воротарю. Наразі невідома складність отриманого пошкодження.

Наступний товариський матч "Реал" зіграє 4 серпня проти каталонської "Барселони". Не відомо чи зіграє в ньому українець.

У Луніна залишився рік контракту з "Реалом" й футболіст досі його не продовжив. Щоб не втратити на Андрієві кошти в клубі планують його продати цього літа. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

Стосовно ситуації в "Жироні", то клуб може почати сезон без Циганкова, який досі не відновився від отриманої наприкінці минулого сезону травми.

Віктор досі не відновив тренування і лише на наступного тижня почне працювати за індивідуальною програмою.

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