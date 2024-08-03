Украинские легионеры Лунин и Цыганков получили травмы в чемпионате Испании

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: instagram.com/federico.titone/

В чемпионате Испании после трансферов Романа Яремчука и Артема Довбика осталось два украинских легионера. При этом Андрей Лунин и Виктор Цыганков получили травму.

Видео с моментом повреждения Лунина попало на видео, опубликованное Madridistas Del Mundo.

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🚨Lunin s'est blessé, et l'équipe médicale est intervenue pour lui apporter des soins !👀🤔



pic.twitter.com/TPksrkmB0I – Madridistas Del Mundo (@MADRIDISTADELM) August 2, 2024

Лунин пострадал от своего игрока

По информации источника, в США, где проходит тренировочный сбор мадридского "Реала", Лунин столкнулся с партнером по команде.

После того как партнер въехал в Лунина, Андрей лежал на животе. Врачи выбежали на поле и оказали помощь вратарю. Пока неизвестна сложность полученного повреждения.

Следующий товарищеский матч "Реал" сыграет 4 августа против каталонской "Барселоны". Не известно, сыграет ли в нем украинец.

У Лунина остался год контракта с "Реалом" и футболист до сих пор его не продлил. Чтобы не потерять на Андрее средства в клубе планируют продать его этим летом. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн. евро.

Что касается ситуации в "Жироне", то клуб может начать сезон без Цыганкова, который пока не восстановился от полученной травмы в конце прошлого сезона.

Виктор до сих пор не возобновил тренировки и только на следующей неделе будет работать по индивидуальной программе.

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