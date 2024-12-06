Результати жеребкування, правила та календар клубного чемпіонату світу з футболу

Трофей клубного ЧС з футболу. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Оновлений клубний чемпіонат світу з футболу стартуватиме вже влітку 2025 року. Напередодні визначився склад всіх груп турніру, у тому числі суперники клубів, за які виступають українці Анатолій Трубін, Андрій Лунін та Михайло Мудрик.

Жеребкування принесло відразу кілька цікавих протистоянь, пише сайт FIFA.com.

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Зокрема, футбольні фанати вже на етапі групового турніру побачать матчі "Манчестер Сіті" — "Ювентус" та "Рівер Плейт" — "Інтер" Мілан. Але це далеко не всі цікаві пари на даній стадії.

Жеребкування клубного ЧС. Фото: скриншот fifa.com

Суперники українців

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, потрапив до групи H. Суперниками іспанців стануть: австрійський "Зальцбург", "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) та "Пачука" (Мексика).

Португальська "Бенфіка", ворота якої захищає українець Анатолій Трубін, у групі С зіграє з німецькою "Баварією", аргентинською "Бока Жуніорс" та представником Нової Зеландії "Окленд Сіті".

Лондонський "Челсі" разом з українським вінгером Михайлом Мудриком потрапив до групи D. Суперниками англійців стануть бразильський "Фламенго", мексиканський "Леон" та представник Тунісу "Есперанс".

Коли та де пройде клубний чемпіонат світу

Турнір відбудеться у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. На груповому етапі 32 команди поділені на 8 груп, вони зіграють по три матчі. Дві найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу.

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