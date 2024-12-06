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Лунін, Трубін та Мудрик отримали суперників на клубному ЧС

6 грудня 2024 11:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Результати жеребкування, правила та календар клубного чемпіонату світу з футболу
Трофей клубного ЧС з футболу. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Оновлений клубний чемпіонат світу з футболу стартуватиме вже влітку 2025 року. Напередодні визначився склад всіх груп турніру, у тому числі суперники клубів, за які виступають українці Анатолій Трубін, Андрій Лунін та Михайло Мудрик. 

Жеребкування принесло відразу кілька цікавих протистоянь, пише сайт FIFA.com.

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Зокрема, футбольні фанати вже на етапі групового турніру побачать матчі "Манчестер Сіті" — "Ювентус" та "Рівер Плейт" — "Інтер" Мілан. Але це далеко не всі цікаві пари на даній стадії. 

:Жеребкування клубного ЧС
Жеребкування клубного ЧС. Фото: скриншот fifa.com

Суперники українців

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, потрапив до групи H. Суперниками іспанців стануть: австрійський "Зальцбург", "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) та "Пачука" (Мексика). 

Португальська "Бенфіка", ворота якої захищає українець Анатолій Трубін, у групі С зіграє з німецькою "Баварією", аргентинською "Бока Жуніорс" та представником Нової Зеландії "Окленд Сіті". 

Лондонський "Челсі" разом з українським вінгером Михайлом Мудриком потрапив до групи D. Суперниками англійців стануть бразильський "Фламенго", мексиканський "Леон" та представник Тунісу "Есперанс". 

Коли та де пройде клубний чемпіонат світу

Турнір відбудеться у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. На груповому етапі 32 команди поділені на 8 груп, вони зіграють по три матчі. Дві найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу. 

Нагадаємо, "Евертон" може вже взимку продати українця Віталія Миколенка

 Український голкіпер Анатолій Трубін може залишити португальську "Бенфіку" та перейти до німецького гранда. 

Гравець збірної України виявився занадто дорогим для київського "Динамо". 

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може викликати до табору команди ще одного дебютанта.

спорт футбол ФІФА Жеребкування Клубний чемпіонат світу з футболу

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