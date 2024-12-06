Результаты жеребьевки, правила и календарь клубного чемпионата мира по футболу

Трофей клубного ЧМ по футболу. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Обновленный клубный чемпионат мира по футболу стартует уже летом 2025 года. В преддверии старта определился состав всех групп турнира, в том числе соперники клубов, за которые выступают украинцы Анатолий Трубин, Андрей Лунин и Михаил Мудрик.

Жеребьевка принесла сразу несколько интересных противостояний, пишет сайт FIFA.com.

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В частности, футбольные фанаты уже на этапе группового турнира увидят матчи "Манчестер Сити" — "Ювентус" и "Ривер Плейт" — "Интер" Милан. Но это далеко не все любопытные пары на данной стадии.

Жеребьевка клубного ЧМ. Фото: скриншот fifa.com

Соперники украинцев

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, попал в группу H. Соперниками испанцев станут: австрийский "Зальцбург", "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) и "Пачука" (Мексика).

Португальская "Бенфика", ворота которой защищает украинец Анатолий Трубин, в группе С сыграет с немецкой "Баварией", аргентинской "Бока Жуниорс" и представителем Новой Зеландии "Окленд Сити".

Лондонский "Челси" вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком попал в группу D. Соперниками англичан станут бразильский "Фламенго", мексиканский "Леон" и представитель Туниса "Эсперанс".

Когда и где пройдет клубный чемпионат мира

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. На групповом этапе 32 команды поделены на 8 групп, они сыграют по три матча. Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала.

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