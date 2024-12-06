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Лунин, Трубин и Мудрик получили соперников на клубном ЧМ

6 декабря 2024 11:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Результаты жеребьевки, правила и календарь клубного чемпионата мира по футболу
Трофей клубного ЧМ по футболу. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Обновленный клубный чемпионат мира по футболу стартует уже летом 2025 года. В преддверии старта определился состав всех групп турнира, в том числе соперники клубов, за которые выступают украинцы Анатолий Трубин, Андрей Лунин и Михаил Мудрик.

Жеребьевка принесла сразу несколько интересных противостояний, пишет сайт FIFA.com.

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В частности, футбольные фанаты уже на этапе группового турнира увидят матчи "Манчестер Сити" — "Ювентус" и "Ривер Плейт" — "Интер" Милан. Но это далеко не все любопытные пары на данной стадии.

:Жеребьевка клубного ЧМ
Жеребьевка клубного ЧМ. Фото: скриншот fifa.com

Соперники украинцев

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, попал в группу H. Соперниками испанцев станут: австрийский "Зальцбург", "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) и "Пачука" (Мексика).

Португальская "Бенфика", ворота которой защищает украинец Анатолий Трубин, в группе С сыграет с немецкой "Баварией", аргентинской "Бока Жуниорс" и представителем Новой Зеландии "Окленд Сити".

Лондонский "Челси" вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком попал в группу D. Соперниками англичан станут бразильский "Фламенго", мексиканский "Леон" и представитель Туниса "Эсперанс".

Когда и где пройдет клубный чемпионат мира

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. На групповом этапе 32 команды поделены на 8 групп, они сыграют по три матча. Две лучшие команды выйдут в 1/8 финала.

Напомним, "Эвертон" может уже зимой продать украинца Виталия Миколенко.

Украинский голкипер Анатолий Трубин может покинуть португальскую "Бенфику" и перейти в немецкий гранд.

Игрок сборной Украины оказался слишком дорогим для киевского "Динамо".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вызвать в лагерь команды еще одного дебютанта.

спорт футбол ФИФА Жеребьевка Клубный чемпионат мира по футболу

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