Лунін в найближчих матчах зіграє в основі Реала

Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін зіграє в найближчих матчах клубу. Це стало можливим через травму основного воротаря Кепи Аррісабалаги.

За інформацією журналіста Гільєма Балаге, обстеження показало невтішні результати для іспанського голкіпера.

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8 листопада під час розминки перед грою четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" Кепа відчув біль у м’язах і не вийшов на матч. З лавки запасних з’явився Лунін, який відбив пенальті та став героєм матчу.

Що з Кепою Аррісабалагою

За інформацією джерела, обстеження показало у Кепи розрив привідного м’язу. Пошкодження не надто складне, але голкіпер має пропустити два-три тижні.

Однак воротарю ще зроблять МРТ, яке покаже більш точну інформацію про пошкодження.

Якщо попередні результати огляду будуть підтверджені, то Лунін зіграє проти "Валенсії", "Кадіса" та "Наполі".

Воротар міг би зіграти до кінця місяця й більше матчів, але завадить міжнародна пауза на ігри збірних.

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

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