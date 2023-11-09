Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін в найближчих матчах зіграє в основі Реала arrow

Лунін в найближчих матчах зіграє в основі Реала

9 листопада 2023 15:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін в найближчих матчах зіграє в основі Реала
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін зіграє в найближчих матчах клубу. Це стало можливим через травму основного воротаря Кепи Аррісабалаги.

За інформацією журналіста Гільєма Балаге, обстеження показало невтішні результати для іспанського голкіпера.

Читайте також:

8 листопада під час розминки перед грою четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" Кепа відчув біль у м’язах і не вийшов на матч. З лавки запасних з’явився Лунін, який відбив пенальті та став героєм матчу.

Що з Кепою Аррісабалагою

За інформацією джерела, обстеження показало у Кепи розрив привідного м’язу. Пошкодження не надто складне, але голкіпер має пропустити два-три тижні.

Однак воротарю ще зроблять МРТ, яке покаже більш точну інформацію про пошкодження.

Якщо попередні результати огляду будуть підтверджені, то Лунін зіграє проти "Валенсії", "Кадіса" та "Наполі".

Воротар міг би зіграти до кінця місяця й більше матчів, але завадить міжнародна пауза на ігри збірних.

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів. 

Сидорчук розповів, чому Буяльський вирішив залишитись у "Динамо".

"Динамо" може очолити колишній колега наставника "Шахтаря".

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою. 

Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі