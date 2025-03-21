Лунін про дуель з Куртуа — відвертий коментар після гри

Лунін відверто прокоментував дуель з Куртуа
Національна збірна України з футболу впевнено розпочала плей-оф Ліги націй, перемігши Бельгію. Після матчу гравці розповіли про свої враження та емоції.
Голкіпер збірної України Андрій Лунін у коментарі для Sport Arena розповів про враження від матчу та про те, як ставиться до заголовків про протистояння між ним та Тібо Куртуа.
Також один із героїв минулого поєдинку згадав про атмосферу в команді. І поділився деталями про налаштування гравців на другий поєдинок.
Що сказав Лунін
Українець зазначив, що "не сказав би", що було якесь протистояння з Тібо Куртуа. За його словами, "це більше, напевно, для журналістів".
Лунін підкреслив, що на полі була більш-менш рівна гра, але "завдяки команді" був дуже гарний другий тайм.
"Ми знаємо, за яку країну граємо, за яких людей – за воїнів. Ми маємо робити добре свою справу", — додав голкіпер "Реала".
Нагадаємо, стало відомо, де та коли дивитись другий поєдинок між Україною та Бельгією у Лізі націй.
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