Лунін про дуель з Куртуа — відвертий коментар після гри

Голкіпер збірної України Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Національна збірна України з футболу впевнено розпочала плей-оф Ліги націй, перемігши Бельгію. Після матчу гравці розповіли про свої враження та емоції.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін у коментарі для Sport Arena розповів про враження від матчу та про те, як ставиться до заголовків про протистояння між ним та Тібо Куртуа.

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Також один із героїв минулого поєдинку згадав про атмосферу в команді. І поділився деталями про налаштування гравців на другий поєдинок.

Що сказав Лунін

Українець зазначив, що "не сказав би", що було якесь протистояння з Тібо Куртуа. За його словами, "це більше, напевно, для журналістів".

Лунін підкреслив, що на полі була більш-менш рівна гра, але "завдяки команді" був дуже гарний другий тайм.

"Ми знаємо, за яку країну граємо, за яких людей – за воїнів. Ми маємо робити добре свою справу", — додав голкіпер "Реала".

Нагадаємо, стало відомо, де та коли дивитись другий поєдинок між Україною та Бельгією у Лізі націй.

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